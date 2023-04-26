В России у границ НАТО разбился МиГ-31 (ВИДЕО)

В РФ разбился военный самолет. В авиакатастрофу попал МиГ-31. Он упал в озеро в поселке Риж-Губа, в Мурманской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российское СМИ "ТАСС".

В сообщении говорится, что инцидент произошел в Мурманской области, граничащей со страной-членом Североатлантического альянса Финляндией. Истребитель упал в 10 км от города Мончегорск.

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Вместо этого сообщает Telegram-канал Baza, самолет загорелся в воздухе и упал, летчики успели катапультироваться. Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Но видео с места показывают, что оба пилота зацепились за ветки при падении. К ним отправили спасателей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько российских военных воюет против Украины. Против Украины воюют почти 370 тысяч российских воинов с 5,9 тысяч единиц тяжелого вооружения. Как сообщает пресс-центр при Минобороны Украины Military Media Center, долгосрочные планы Кремля по информации остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам на выгодных для Москвы условиях. По информации Минобороны, для достижения своих целей российские захватчики в ближайшее время сосредоточят свои усилия на ведении наступательных операций на ключевые города Донбасса, чтобы максимально оттеснить украинскую армию из Донецкой области.

Также "Комментарии" писали о том, что в Российском культурном центре произошел большой пожар. 26 апреля зафиксировали масштабный пожар в российском центре науки и культуры, находящемся в столице Кипра Никосии. Очевидцы в 13:45 сообщили о громком взрыве, а затем заметили пожар, охвативший Российский культурный центр. После получения вызова на место инцидента приехали семь пожарных машин для борьбы с огнем.