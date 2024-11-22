В России угрожают нанести ядерный удар по Аляске

Генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев заявил, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие для удара по Аляске. По его словам, это идеальный вариант угрозы противникам России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский генерал Андрей Гурулев. Фото из открытых источников

Андрей Гурулев принял участие в пропагандистском шоу Владимира Соловьева, где пригрозил нанести ядерный удар по Аляске.

"Все же прямая угроза территории главного нашего противника, это идеальный вариант. Когда мы говорим о стратегических силах, то они должны стоять в том варианте, в котором стоят. Боевое дежурство, авиация рассредоточена, подлодки в районе боевого назначения. А чтобы отметить ограниченный ядерный удар, один дивизион "Искандеров" в крылатом варианте, 12 пусковых, по две ракеты по 50 килотонн. 24 сразу, и еще 24 на ТЗМ. От Аляски что останется?". — говорит Гурулев.

Его перебил российский пропагандист Владимир Соловьев, который переспросил, действительно ли Гурулев хочет нанести удар по "нашей Аляске". По словам Соловьева, "Аляске еще в родную гавань возвращаться".

"100% деваться некуда. Там по дальности хватит и к Канаде", – ответил российский генерал.

Другой гость программы заявил, что недалеко от Аляски находится штат Вашингтон, где расположена база американских авианосцев, куда можно было бы нанести удар. Гурулев поддержал такую идею, добавив, что удар должен быть "не стратегическим ядерным оружием".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на заявления из России о возвращении Аляски под контроль РФ.

Также "Комментарии" писали, что Андрей Гурулев не в первый раз грозится применить ядерное оружие против других стран. Летом 2024 года он призвал нанести ядерный удар по Нидерландам.