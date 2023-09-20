В России умер молодой актер, которого раньше уже "похоронили врачи"

Известный киноактер Алексей Янин, снимавшийся в сериалах "Студенты", "Дочки-матери" и других, ушел из жизни в 40-летнем возрасте. В последнее время его лечили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Алексей Янин (фото из открытых источников)

Восемь лет назад актер перенес инсульт, после чего его частично парализовало, он остался прикован к постели. За больным актером присматривали родители и жена Дарья. Через некоторое время Янина отправили в реабилитационный центр, именно оттуда 31 августа сообщили тревожную весть — у россиянина начались судороги и он находится в состоянии комы. Больного госпитализировали в Склифосовский институт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

2 сентября жене позвонили какие-то мошенники, и сказали, что Янин умер. Затем Дарья опровергала эту информацию и сообщила, что их семья пострадала от телефонных мошенников. Но уже 19 сентября жена Алексея в социальных сетях написала, что муж умер. Янин ушел из жизни в отделении реанимации так и не придя в сознание.

"Леши сегодня не стало... У этой боли нет предела... Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда...", — сообщила жена и обнародовала семейное фото с мужем и их сыном, что было сделано до тяжелой болезни и других испытаний , выпавшие на долю их семьи

Российская звезда за годы своей карьеры сыграла 34 роли в кино- и телепроектах. С 2004 года и до инсульта Алексей Янин работал в театре РАМТ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России "врачи" обманули жену актера, заявив о его смерти. Исполнительница Дарья, являющаяся женой звездного киноактера из РФ Алексея Янина, сейчас опровергает сообщение о его смерти и заявляет, что произошла "ужасная ошибка". Ей сказали неправду незнакомые, представившиеся как врачи медицинского учреждения, где лечат ее мужа.