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В России утверждают, что Пекин занял «мудрую позицию» в отношении саммита мира

В террористической России утверждают, что якобы Китай отказался от участия в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии. В частности, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

сегодня, 18:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам помощника кремлевского диктатора по международным делам Юрия Ушакова, Китай отказался от участи я Глобальном саммите мира, который должен пройти в Швейцарии.

В России утверждают, что Пекин занял «мудрую позицию» в отношении саммита мира

Юрий Ушаков

Такую Позицию Пекина российский чиновник даже назвал "умной в взвешенной".

"Мы ценим мудрую, взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации "формулы мира" Зеленского",
— заявил Ушаков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии в середине июня должен пройти Глобальный саммит мира, на котором его участники должны обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского, которая среди прочего предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года.

Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, Глобальный саммит мира в Швейцарии основан на "откровенно иллюзорной и русофобской" формуле мира Украины, поэтому Кремль отказывается принимать в нем участие. Более того, по его словам, РФ не будет принимать участие ни в одном мероприятии, которое так или иначе будет связано с обсуждением "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

При этом Лавров заявил, что Россия готова к переговорам об окончании войны в Украине, но с учетом "реалий на земле". То есть Кремль считает, что Киев должен отдать России все те территории, которая она смела захватить. Кроме того, Лавров заявил, что Россия не отказалась от идеи "демилитаризации и денацификации" Украины. По его словам, РФ и дальше будет решать те задачи, которые были поставлены в рамках так называемой "специальной военной операции".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/14/23009365.shtml?updated
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