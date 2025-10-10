Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Путинская "стабильность" трещит по всем швам. Сотрудники приморской ГРЭС объявили протест. Причина – многомесячные задержки зарплат.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это самая мощная электростанция на далеком востоке России. Уже несколько дней более 60 человек ночуют на территории предприятия – требуют выплаты и погашения долгов. Протестуют электрики, сварщики и монтажники. Некоторые рабочие даже поднялись на крышу, угрожая самоубийством.
Аналитики Центра отмечают, что путинская "стабильность" – это лишь декорация для телепропаганды. На самом же деле под тяжестью войны экономика России рушится.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России значительно подорожают товары из-за повышения НДС.
В Центре противодействия дезинформации сообщают, что к резкому удорожанию товаров на маркетплейсах приведут повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% и снижение порога дохода для его уплаты. Прогнозируется, что товары подорожают от 10 до 25%.
Рост налогов, по словам аналитиков Центра противодействия дезинформации, приведет к цепному повышению цен. Стоимость вырастет на все – от логистики до сырья.