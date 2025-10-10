Путинская "стабильность" трещит по всем швам. Сотрудники приморской ГРЭС объявили протест. Причина – многомесячные задержки зарплат.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это самая мощная электростанция на далеком востоке России. Уже несколько дней более 60 человек ночуют на территории предприятия – требуют выплаты и погашения долгов. Протестуют электрики, сварщики и монтажники. Некоторые рабочие даже поднялись на крышу, угрожая самоубийством.

"Подобные проблемы на критически важных предприятиях — это очередной сигнал экономической деградации России. Из-за войны против Украины и санкционное давление государство направляет ресурсы на военные нужды, тогда как гражданский сектор приходит в упадок. Даже стратегические объекты энергетики сталкиваются с дефицитом средств и невыплатами зарплат", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра отмечают, что путинская "стабильность" – это лишь декорация для телепропаганды. На самом же деле под тяжестью войны экономика России рушится.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России значительно подорожают товары из-за повышения НДС.

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что к резкому удорожанию товаров на маркетплейсах приведут повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% и снижение порога дохода для его уплаты. Прогнозируется, что товары подорожают от 10 до 25%.

Рост налогов, по словам аналитиков Центра противодействия дезинформации, приведет к цепному повышению цен. Стоимость вырастет на все – от логистики до сырья.



