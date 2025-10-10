Путінська “стабільність” тріщить по всіх швах. Працівники приморської ГРЕС оголосили протест. Причина — багатомісячні затримки зарплат.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що це найпотужніша електростанція на далекому сході Росії. Уже декілька днів понад 60 осіб ночують на території підприємства — вимагають виплати та погашення боргів. Протестують електрики, зварювальники та монтажники. Деякі робітники навіть піднялися на дах, погрожуючи самогубством.

“Подібні проблеми на критично важливих підприємствах — це черговий сигнал економічної деградації Росії. Через війну проти України та санкційний тиск держава спрямовує ресурси на військові потреби, тоді як цивільний сектор занепадає. Навіть стратегічні об’єкти енергетики стикаються з дефіцитом коштів і невиплатами зарплат”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Аналітики Центру зазначають, що путінська “стабільність” — це лише декорація для телепропаганди. Насправді ж під тягарем війни економіка Росії руйнується.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії значно подорожчають товари через підвищення ПДВ.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що до різкого подорожчання товарів на маркетплейсах призведуть підвищення податку на додану вартість (ПДВ) із 20% до 22% та зниження порогу доходу для його сплати. Прогнозується, що товари подорожчають від 10% до 25%.

Зростання податків, за словами аналітиків Центру протидії дезінформації, призведе до ланцюгового підвищення цін. Вартість зросте на все — від логістики до сировини.



