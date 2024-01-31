В России уже не скрывают панику из-за конфискации их активов в ЕС

Спикер МИД России Мария Захарова называет "экономической эскалацией" и "бандитизмом" процедуру обсуждения странами ЕС возможной конфискации российских активов для помощи Украине.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Выступая на брифинге в российской столице пресс-атташе российского МИД подчеркнула, что в Кремле расценивают такое мероприятие ЕС как "банальное воровство".

Там традиционно проектируют собственное поведение на других – конфискация активов, как утверждает Захарова, это – "эскалация экономической агрессии Запада".

Также, говоря о мерах по конфискации, россиянка злорадствовала из-за нерешительности политиков из Европы принять окончательное решение о судьбе замороженных активов РФ.

"Примечательно, что раньше с этим согласился даже Евросоюз. Однако противостоять давлению Вашингтона, требующему от еэсовцев (чиновников ЕС) принятия конкретных мер по изъятию российских активов, нынешняя еэсовская элита не в состоянии", — сказала Захарова.

Как себе представляет спикер российского МИДа, "бюджет ЕС буквально трещит по швам". Поэтому она, не называя реальные причины замораживания активов РФ из-за начала российского вторжения на Украину, убеждает, что именно так Евросоюз будто бы пытается "залатать дыру за счет российских активов".

После этого Мария Захарова традиционно пригрозила странам Европы "жесткими последствиями" в случае возможной конфискации заблокированных средств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что масштабные учения НАТО вызвали в Кремле истерику. Большие военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, начавшиеся в ЕС. Комментируя это, в Кремле заявили об угрозе своей безопасности, поскольку якобы Альянс является инструментом конфронтации. Такое заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков.