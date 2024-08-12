В России уже заговорили о выходе из МАГАТЭ: в чем обвиняют организацию

В России уже начали говорить о том, что после так называемой атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, РФ должны задуматься о выходе из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В частности, такое мнение уже высказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он заявил, что в этот раз удар не привел к последствиям, однако в будущем они якобы не исключены.

МАГАТЭ

Сейчас станция не работает, однако эксперт из страны-агрессора призвал задаться вопросом, как на него отреагируют представители МАГАТЭ. Он заявил, что агентство за 2,5 года ни разу не выразило опасений из-за обстрела АЭС и не отреагировало на предупреждения российской стороны.

"К российским заявлениям по ситуации никто не прислушивается, потому продолжаю утверждать, что нужно выходить из МАГАТЭ, нечего тратить деньги на это", — заявил Кузнецов.

По словам россиянина, самым опасным вариантом может стать сценарий, в котором из-за "очередной атаки ВСУ" нарушится система электроснабжения на станции, которое необходимо для поддержания работы оборудования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакции мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

При этом кремлевский диктатор на фоне провокации на ЗАЭС заявил , что он хочет строить "безопасный мир".

В то же время эксперты считают, что Россия специально устроила провокацию на Запорожской АЭС. Таким образом, она хочет напугать Запад. Главная задача, чтобы он повлиял на Украину, чтобы она завершила "Курскую операцию", которая стала для Кремля позором.



