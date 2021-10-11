В России, в школе зарезали ученика 9 класса: подробности (ВИДЕО)

В столице Республики Дагестан Российской Федерации, в одном из местных учебных заведений один школьник ударил ножом своего сверстника.

В школе в Махачкале зарезали парня (фото из открытых источников)

Раненый ребенок ушел из жизни в больнице, хотя врачи делали все возможное, чтобы его спасти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию руководительницы пресс-службы МВД дагестанской республики Гайаны Гариевой.

Девятиклассника, который теперь подозревается в тяжелом преступлении, задержали. Он находится в одном из райотделов полиции города Махачкала. Местные копы начали следствие.

По информации одного из подразделений Следственного комитета РФ по Республике Дагестан, открыто уголовное производство по ст. 105 Уголовного кодекса России — "Убийство".

Свою версию на преступление обнародовал и местный канал Telegram канал "112". В частности, оба школьники ходили в 9 класс одной из городских школ столицы республики.

15-летние дагестанцы ненавидели друг друга. Завидовали успехам друг друга, были участниками драк и различных конфликтов. Создавали причины для ссор, чтобы снова бить друг друга. На этот роковой раз несовершеннолетний школьник Асанали Османов пришел в свой класс с ножом и когда снова начался очередной конфликт, то он воспользовался холодным оружием и нанес удар своему сверстнику Джабраилу Хаджиханову. Смертельно раненого парня повезли в медицинское учреждение, но уже там он умер.

Подозреваемый ученик заявил, что не хотел убивать своего несовершеннолетнего соперника. Что он ненароком подставился под острое лезвие ножа.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России жестоко убили трех студенток медколледжа .





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