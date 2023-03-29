logo

BTC/USD

28334.17

ETH/USD

1797.89

LTC/USD

90.70

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России вместо выпекания хлеба на хлебозаводах будут производить дроны
commentss НОВОСТИ Все новости

В России вместо выпекания хлеба на хлебозаводах будут производить дроны

Развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения

сегодня, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор начала переключать российские хлебокомбинаты на производство беспилотников. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Коммерсант", ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" начало производство квадрокоптеров для ведения захватнической войны в Украине.

В России вместо выпекания хлеба на хлебозаводах будут производить дроны

Хлеб. Фото: из открытых источников

Развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения. Первую партию из 16 дронов, произведенных на хлебозаводе, агрессор планирует отправить в Украину уже в ближайшие дни.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели целый цех. Часть комплектующих для дронов хлебозавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Производимые на заводе изделия получили название "Бекас".                                                                                                                  

Читайте также на портале "Комментарии" — серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента рф владимира путина вступить в переговоры на условиях Украины. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW). Согласны ли с их утверждением? Может ли еще путин выступать как переговорщик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неожиданно признал "СВО" войной и заявил, что это "надолго".

Ранее "Комментарии" писали - Россия окончательно потеряла статус основного поставщика нефти в ЕС: подробности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5901785?from=top_main_4
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!