В России вместо выпекания хлеба на хлебозаводах будут производить дроны

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор начала переключать российские хлебокомбинаты на производство беспилотников. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Коммерсант", ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" начало производство квадрокоптеров для ведения захватнической войны в Украине.

Хлеб. Фото: из открытых источников

Развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения. Первую партию из 16 дронов, произведенных на хлебозаводе, агрессор планирует отправить в Украину уже в ближайшие дни.

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Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели целый цех. Часть комплектующих для дронов хлебозавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Производимые на заводе изделия получили название "Бекас".

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