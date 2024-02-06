В РФ ушел из жизни известный актер, звезда сериалов – Александр Симонец. Как информирует российский пропагандистский ресурс Стархит , печальную новость сообщили коллеги артиста.

Александр Симонец (фото из открытых источников)

Сейчас известно, что у артиста произошел острый приступ сердечной недостаточности. Он ушел из жизни в Благовещенске.

"У нас горе. С большой грустью сообщаем, что сегодня, 6 февраля, внезапно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Александр Павлович родился в 1962 году в Благовещенске. Ведущий мастер сцены, он всю свою жизнь посвятил искусству кино и театра: в 1982 году окончил Цирковое училище (курс Михаила Румянцева) в Москве, 1984 года — Высшее театральное училище им. Щукина (мастерская Н. Тер-Захаровой)", — сообщили коллеги 61-летнего Александра Симонца.

Известный актер был задействован в 16 съемках в кино. Это известные роли в таких проектах, как "Дружеская семейка", "Возвращение Мухтара", "Глухарь", "Кодекс чести" и других.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умер активный сторонник режима Кремля . В террористической РФ ушел из жизни известный российский актер и режиссер Юрий Соломин. Долгое время он пытался бороться с последствиями инсульта.

Как информирует пропагандистское издание Стархит, Юрий Соломин был госпитализирован в больницу еще осенью прошлого года. В то время актеру диагностировали инсульт. Несколько месяцев из больницы сообщали разные новости — артисту было то лучше, то болезнь брала верх. 9 января его привезли из больницы. Но дома состояние артиста снова ухудшилось. Предварительный диагноз: почечная недостаточность, развившаяся на фоне осложнений от инсульта.

Юрий Соломин был известен как упорный украинофоб и выражал поддержку нападения РФ на Украину.

