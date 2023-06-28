В России во время отдыха разбился генерал МВД, подозреваемый в коррупции

Генерал из РФ, работавший в российском Министерстве внутренних дел Александр Травников, стал жертвой серьезного дорожно-транспортного происшествия во время поездки на квадроцикле в Ленобласти. Сейчас чиновник находится в больничной палате в тяжелом состоянии.

Александр Травников (фото из открытых источников)

Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на информацию из собственных источников.

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При этом сообщают, что 49-летний Травников, находясь на отдыхе за пределами города, попал в ДТП недалеко от села Липовая Гора, не справившись с управлением квадроциклом. Прибывшая на место аварии скорая госпитализировала его с травмой живота и разрывом почки. Сейчас врачи буквально борются за его жизнь.

Еще на канале написали, что генерал МВД был снят с должности руководителя Санкт-Петербургского университета МВД в 2022 году.

При этом военный Армии обороны Израиля и аналитик Игаль Левин комментирует эту информацию в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в прошлом году Травников был снят с должности, потому что оказался участником коррупционного скандала вместе с тремя другими генералами этого же ведомства, которые сейчас находятся под следствием.

Как сообщают российские СМИ, еще в декабре прошлого года стало известно об отстранении генерала Травникова от должности начальника Санкт-Петербургского университета МВД России. У должностного лица обнаружили активы, которые начальник университета вроде бы не указал в декларации. Именно Травников является племянником экс-руководителя ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО Владислава Пиотровского.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский телеведущий экстренно госпитализирован в кардиологию. Известный телеведущий из РФ Валдис Пельш, уже давно внесенный в чистилище "Миротворец", куда его занесли еще до начала военного вторжения в Украину, находится в отделении кардиологии.