В России вынесли приговор актеру «9 роты» за поддержку Украины

Российское правосудие вынесло заочный приговор известному актеру Артуру Смольянинову, назначив ему 8 лет лишения свободы. Поводом для преследования стало интервью изданию "Новая газета Европа", в котором артист обсуждал произошедшую 16 декабря 2022 года трагедию в Кривом Роге. Тогда российская ракета попала в жилой дом, унеся жизни двух человек.

Артур Смольянинов

Прокуратура РФ расценила слова актера как распространение "фейков" об армии, утверждая, что он обвинил Россию в обстреле исключительно из-за "вражды против россиян". В ходе судебного процесса гособвинительница Диана Галлиуллина заявила, что Смольянинов "поливает грязью страну и президента", резюмировав: "исправление человека, предавшего свою родину, возможно только в условиях изоляции".

Показательно, что свидетелями обвинения стали три пенсионерки. Они утверждали, что актер осуждал "СВО" и "просто хотел бы, чтобы Россия превратилась в ядерный пепел".

Напомним, Артур Смольянинов еще в 2022 году открыто выступил против войны и покинул пределы РФ. С тех пор российские власти последовательно усиливали давление на него, сперва признав "иноагентом", а затем включив в перечень "террористов и экстремистов".

