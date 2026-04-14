В Росії винесли вирок актору «9 роти» за підтримку України

Російське правосуддя винесло заочний вирок відомому актору Артуру Смольянінову, призначивши йому 8 років позбавлення волі. Приводом для переслідування стало інтерв’ю виданню "Нова газета Європа", у якому артист обговорював трагедію в Кривому Розі, що сталася 16 грудня 2022 року. Тоді російська ракета влучила у житловий будинок, забравши життя двох людей.

Прокуратура РФ розцінила слова актора як поширення "фейків" про армію, стверджуючи, що він звинуватив Росію в обстрілі виключно через "ворожнечу до росіян". Під час судового процесу держобвинувачка Діана Галіулліна заявила, що Смольянінов "поливає брудом країну та президента", резюмувавши: "виправлення людини, яка зрадила свою батьківщину, можливе лише в умовах ізоляції".

Показово, що свідками обвинувачення стали три пенсіонерки. Вони стверджували, нібито актор засуджував "СВО" та "просто хотів би, щоб Росія перетворилася на ядерний попіл".

Нагадаємо, Артур Смольянінов ще у 2022 році відкрито виступив проти війни та залишив межі РФ. З того часу російська влада послідовно посилювала тиск на нього, спершу визнавши "іноагентом", а згодом — включивши до переліку "терористів та екстремістів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що популярна російська блогерка та колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Вікторія Боня, яка зараз мешкає в Монако, записала резонансне 18-хвилинне відеозвернення до Володимира Путіна. У ролику, опублікованому для її багатомільйонної аудиторії, вона стверджує, що російський диктатор "багато чого не знає" про реальне життя в країні.