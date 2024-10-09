В России взбесились из-за слов Харрис о диктаторе Путине

Кандидат в президенты и вице-президент США Камала Харрис назвала главу Кремля Владимира Путина "диктатором". Эти слова не понравились российским дипломатам, возмущенным заявлением Камалы Харрис. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Посольство России в США отреагировало на заявление Камалы Харрис, которая во время интервью на радиостанции SiriusXM рассказала о Дональде Трампе и его контактах с Путиным, которого назвала диктатором. По словам российских дипломатов, они "возмущены" заявлением Харрис, которое назвали "хамской лексикой".

"Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика стала привычкой у нынешних так называемых государственных деятелей Америки", — говорится в заявлении российского посольства.

Посольство России в США также указало, что подобные заявления Харрис якобы указывают "на бессилие правящих кругов в Вашингтоне" на фоне невозможности "расправиться" с Россией. Также российские дипломаты посоветовали США смириться с проводимой Кремлем политикой.

Диктатор – это жесткий, авторитарный руководитель, а также человек, наделенный неограниченной властью в сфере управления или экономики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден обругал российского диктатора Владимира Путина из-за полномасштабного вторжения России в Украину.



Также "Комментарии" писали, что Камала Харрис рассказала, что произошло бы с Украиной во время войны с Российской Федерацией, если бы Дональд Трамп руководил США.