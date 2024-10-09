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В России взбесились из-за слов Харрис о диктаторе Путине

Посольство России в США прокомментировало слова Харрис, назвавшей Путина "диктатором".

сегодня, 10:40 comments1446
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Slava Kot

Кандидат в президенты и вице-президент США Камала Харрис назвала главу Кремля Владимира Путина "диктатором". Эти слова не понравились российским дипломатам, возмущенным заявлением Камалы Харрис. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России взбесились из-за слов Харрис о диктаторе Путине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Посольство России в США отреагировало на заявление Камалы Харрис, которая во время интервью на радиостанции SiriusXM рассказала о Дональде Трампе и его контактах с Путиным, которого назвала диктатором. По словам российских дипломатов, они "возмущены" заявлением Харрис, которое назвали "хамской лексикой".

"Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика стала привычкой у нынешних так называемых государственных деятелей Америки", — говорится в заявлении российского посольства.

Посольство России в США также указало, что подобные заявления Харрис якобы указывают "на бессилие правящих кругов в Вашингтоне" на фоне невозможности "расправиться" с Россией. Также российские дипломаты посоветовали США смириться с проводимой Кремлем политикой.

Диктатор – это жесткий, авторитарный руководитель, а также человек, наделенный неограниченной властью в сфере управления или экономики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден обругал российского диктатора Владимира Путина из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Камала Харрис рассказала, что произошло бы с Украиной во время войны с Российской Федерацией, если бы Дональд Трамп руководил США.



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