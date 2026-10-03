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В России взорвали военного преступника, который пытал пленных украинцев: детали

Российское оппозиционное издание сообщает о гибели Романа Сыромятникова в Новомосковске Тульской области

3 октября 2026, 18:40
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Кравцев Сергей

В российском Новомосковске в Тульской области 2 октября взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился российский военнослужащий Роман Сыромятников. Об этом сообщают "Важные истории".

В России взорвали военного преступника, который пытал пленных украинцев: детали

Роман Сиромятников. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, взрывное устройство могли установить под днищем машины со стороны водителя. Взрыв произошел недалеко от дома, где проживал Сиромятников. На место прибыли сотрудники Рогвардии и автомобили с номерами Министерства обороны РФ.

По данным издания, Сиромятников получил смертельные ранения.

До начала полномасштабной войны он работал в российской пенитенциарной системе. С 2023 участвовал в войне против Украины. В частности, служил в составе 51 полка 106-й Тульской дивизии НДС на Северском направлении в Донецкой области, а также участвовал в боевых действиях в Курской области.

Украинские милиционеры связывали его с деятельностью исправительной колонии №1 в Тульской области. В сентябре 2025 года Офис генерального прокурора Украины сообщил Сиромятникову о подозрении в пытках украинских военнопленных.

По версии украинского следствия, в 2022 году он мог быть причастен к издевательствам как минимум над 50 украинскими военнопленными. Следователи заявляли, что во время проверок пленных избивали руками, ногами, резиновыми дубинками и другими предметами, а также применяли электрошокеры.

Отдельно украинская сторона утверждала, что к телам пленников могли подключать контакты полевого телефона ТА-57 и пропускать электрический ток.

Пока независимого подтверждения всех обстоятельств взрыва и того, кто именно установил взрывное устройство, нет. Сообщение о гибели Сиромятникова основывается на информации российского оппозиционного издания.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва снова взорвалась: автомобиль взорвали на улице, связанной с гибелью генерала РФ.




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