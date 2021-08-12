В России взорвался автобус: есть тяжело раненые

В Воронеже (Россия) в четверг вечером прогремел взрыв в маршрутном автобусе, в результате, по неподтвержденным данным пострадало около 12 человек, сообщают российские СМИ. В то же время в службе скорой помощи говорят о шести раненых, сообщил "Интерфакс".

В Воронеже взорвался автобус - фото из открытых источников

Собеседник агентства отметил, что подозревают детонацию в транспортном средстве сразу нескольких газовых балонов.

"По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в реанимацию", – заявил источник.

В тоже время некоторые российские СМИ сообщают о 12 пострадавших в результате взрыва, а одной из пострадавших якобы оторвало ноги.

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса в Воронеже российская служба транспортного надзора тем временем назвала причину взрыва — неисправность газового оборудования, но водитель говорит, что транспорт работает на дизеле.

Однако по словам источника, основной версией является якобы срабатывание взрывного устройства в пассажирском автобусе в Воронеже.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки во время зарядки загорелся электромобиль. Об этом сообщает издание The Washington Post. Как стало известно, инцидент произошел в городе Сан-Франциско. Семейная пара оставила на ночь заряжаться свой автомобиль Tesla Model S 2013 года выпуска и ушли спать. Рано утром на их устройства пришло уведомление о том, что зарядка аккумулятора остановлена, а уже через несколько минут после этого в доме прозвучала пожарная сигнализация. Пламя от транспортного средства быстро разрасталось и перекинулось на еще один электромобиль, что был припаркован рядом. Вскоре огнем оказался охвачен весь гараж.

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