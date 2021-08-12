logo
Русский Українська

BTC/USD

44366.51

ETH/USD

3057.41

LTC/USD

165.37

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В России взорвался автобус: есть тяжело раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

В России взорвался автобус: есть тяжело раненые

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса

12 августа 2021, 23:37
Автор:

Ольга Чародий

В Воронеже (Россия) в четверг вечером прогремел взрыв в маршрутном автобусе, в результате, по неподтвержденным данным пострадало около 12 человек, сообщают российские СМИ. В то же время в службе скорой помощи говорят о шести раненых, сообщил "Интерфакс".

В России взорвался автобус: есть тяжело раненые

В Воронеже взорвался автобус - фото из открытых источников

Собеседник агентства отметил, что подозревают детонацию в транспортном средстве сразу нескольких газовых балонов.

"По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в реанимацию", – заявил источник.

В тоже время некоторые российские СМИ сообщают о 12 пострадавших в результате взрыва, а одной из пострадавших якобы оторвало ноги.

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса в Воронеже российская служба транспортного надзора тем временем назвала причину взрыва — неисправность газового оборудования, но водитель говорит, что транспорт работает на дизеле.

Однако по словам источника, основной версией является якобы срабатывание взрывного устройства в пассажирском автобусе в Воронеже.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки во время зарядки загорелся электромобиль. Об этом сообщает издание The Washington Post. Как стало известно, инцидент произошел в городе Сан-Франциско. Семейная пара оставила на ночь заряжаться свой автомобиль Tesla Model S 2013 года выпуска и ушли спать. Рано утром на их устройства пришло уведомление о том, что зарядка аккумулятора остановлена, а уже через несколько минут после этого в доме прозвучала пожарная сигнализация.  Пламя от транспортного средства быстро разрасталось и перекинулось на еще один электромобиль, что был припаркован рядом. Вскоре огнем оказался охвачен весь гараж. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/784137
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ