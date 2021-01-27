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В России задержали брата Алексея Навального

23 января в России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального

27 января 2021, 23:30
Автор:

Ольга Чародий

Сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации завершили обыск в квартире политика Алексея Навального в Москве. Об этом сообщает МБХ медиа.

В России задержали брата Алексея Навального

Олег и Алексей Навальные (фото из открытых источников)

Согласно сообщению, после окончания обыска брата оппозиционного политика Алексея Навального — Олега Навального, забрали полицейские. Куда именно повезли задержанного, неизвестно.

23 января в России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). По состоянию на 21:30 стало известно, что количество задержанных на акциях протеста в России превысила три тысячи человек. Задержания протестующих проводились более чем в 100 российских городах.

Также, в тот же день, стало известно, что в Москве задержали жену Алексея Навального — Юлию Навальную. Однако через несколько часов ее отпустили из отделения полиции.

Напомним, Без сомнения, фигура российского оппозиционера Алексея Навального, а также происходящее вокруг него привлекает все больше внимания в обществе. Как известно, оппозиционный политический деятель был задержан по приезду в Российскую Федерацию из Германии, где он восстанавливался после отравления "Новичком",  и доставлен в СИЗО "Матросская тишина". Задержание Навального производилось в соответствии с тем, что он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Теперь оппозиционеру может грозить два с половиной года лишения свободы, о чем заявила его правозащитник Ольга Михайлова. 

Насколько значимой фигурой является Алексей Навальный в России, как среди электората, так и в российской политике? Чем может обернуться его задержание для Кремля? И зачем оппозиционер призывает граждан на массовый протест? На эти вопросы "Комментарии" искали ответы вместе с украинским политологом, кандидатом политических наук Алексеем Якубиным. 



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Источник: https://mbk-news.appspot.com/suzhet/obyski-u-chlenov-fbk-i-lpr-hronika/
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