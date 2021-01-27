В России задержали брата Алексея Навального

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Ольга Чародий
Сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации
завершили обыск в квартире политика Алексея Навального в Москве. Об этом
сообщает МБХ медиа.
Олег и Алексей Навальные (фото из открытых источников)
Согласно сообщению, после окончания обыска брата
оппозиционного политика Алексея Навального — Олега Навального, забрали
полицейские. Куда именно повезли задержанного, неизвестно.
23 января в России начались акции протеста с требованием
освободить Алексея Навального. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно
в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). По состоянию на 21:30 стало
известно, что количество задержанных на акциях протеста в России превысила три
тысячи человек. Задержания протестующих проводились более чем в 100 российских
городах.
Также, в тот же день, стало известно, что в Москве задержали
жену Алексея Навального — Юлию Навальную. Однако через несколько часов ее
отпустили из отделения полиции.
Напомним,
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