Гражданин Германии в феврале был арестован в России за перевозку шести мармеладных мишек с каннабисом. Мужчину сначала взяли под стражу на один месяц, однако продлили его содержание до 15 апреля. Вероятно, РФ планирует обменять его на российского убийцу.



В России задержан гражданин Германии за шесть мармеладных мишек. Фото из открытых источников

13 февраля в аэропорту Пулково российская полиция арестовала 38-летнего гражданина Германии, прилетевшего в Санкт-Петербург к интернет-подруге. У мужчины нашли шесть мармеладных мишек купленных в Германии. Российские таможенники утверждают, что в сладостях содержится наркотик тетрагидроканнабинол, запрещенный в РФ.

Гражданин Германии был заключен под стражу на месяц для выяснения дополнительных обстоятельств. По российским законам за шесть мармеладных мишек с каннабисом мужчине грозит заключение до 7 лет.

Немецкие дипломаты, находящиеся в Санкт-Петербурге, начали сотрудничать с адвокатами, чтобы выпустить мужчину. Однако впоследствии оказалось, что российские правоохранители не пускают дипломатов в камеру 38-летнего мужчины. По истечении срока содержания, в России продлили его еще на один месяц до 15 апреля.

Политические аналитики считают, что арестом немца российские власти пытаются включить его в списки обмена с ФРГ, чтобы освободить Вадима Красикова. Это российский агент, убивший бывшего чеченского командира в Берлине, который сейчас отбывает наказание в одной из немецких тюрем. В интервью Такеру Карлсону Путин прямо сказал, что готов обменять заключенных в России на Красикова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США согласились обменять российского торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку, которую в России приговорили к 9 годам за якобы хранение наркотиков.

Также "Комментарии" писали, что Украина рассматривает возможность обмена украинских пленников на останки украинофоба царской России Петра Столыпина.