В России загорелся строящийся корабль - что известно (ВИДЕО)

В России на строящемся корабле произошло возгорание. Об этом сообщают российские средства массовой информации.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся траулере "Механик Маслак". К ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 58 человек личного состава от МЧС РФ. Площадь возгорания уточняется. Известно, что пострадавших в результате возгорания нет.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как над судном вздымаются огромные клубы дыма.

Сообщается, что судно Механик Маслак спустили на воду летом 2020 года. Этот большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 построили для ООО Русская рыбопромышленная компания.

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