logo

BTC/USD

23373.53

ETH/USD

1668.90

LTC/USD

59.40

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России загорелся строящийся корабль - что известно (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В России загорелся строящийся корабль - что известно (ВИДЕО)

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге

сегодня, 18:03
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В России на строящемся корабле произошло возгорание. Об этом сообщают российские средства массовой информации. 

В России загорелся строящийся корабль - что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся траулере "Механик Маслак". К ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 58 человек личного состава от МЧС РФ. Площадь возгорания уточняется. Известно, что пострадавших в результате возгорания нет.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как над судном вздымаются огромные клубы дыма. 

Сообщается, что судно Механик Маслак спустили на воду летом 2020 года. Этот большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 построили для ООО Русская рыбопромышленная компания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Поставили на колени, троих ранили": у оккупантов продолжаются межэтнические конфликты — перехват разговора. Оккупанты стреляют по своим. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Россия отреагировала на визит Пелоси в Тайвань и поддержала Китай: что заявили в Кремле. Россия снова обвиняет США. Подробно об этом вы можете прочитать в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что вручение повесток, на АЗС, блок-постах, улице: законно ли это – можно ли обжаловать. Эксперты рассказали, где по закону могут вручать повестки и какие есть нюансы в законодательстве. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Кабмине назвали регион, где началась обязательная эвакуация. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!