В России заговорили о военном поражении на войне против Украины: обвинили Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший главарь боевиков и осужденный в Нидерландах и РФ Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия приближается к военному поражению в войне против Украины. Терорист подверг резкой критике российское руководство во главе с Путиным, обвинив его в стратегических провалах.
Игорь Гиркин (Стрелков). Фото из открытых источников
Заявление Telegram-канали обнародовала жена Гиркина Мирослава Регинская. В нем Гиркин прокомментировал решение Европейского Союза о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. По его мнению, такая поддержка стала возможной потому, что в Европе больше не воспринимают Россию как силу, которую следует остерегаться.
Отдельно Гиркин посетовал, что Россия продолжает поставлять газ в Европу, тогда как европейские государства одновременно поддерживают Украину оружием, боеприпасами и беспилотниками. По его словам, Россия "даже не может задумываться и заикаться о возможности ответа по этим заводам" в Европе, которые помогают Украине.
Он также заявил, что война России против Украины зашла в тупик, а Москва потеряла все возможности достичь поставленных целей. В таком провале Гиркин усматривает вину политического и военного руководства РФ, которое не смогло одержать победу за четыре года войны.
