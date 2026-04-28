В России заговорили о военном поражении на войне против Украины: обвинили Путина

Бывший главарь боевиков и осужденный в Нидерландах и РФ Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия приближается к военному поражению в войне против Украины. Терорист подверг резкой критике российское руководство во главе с Путиным, обвинив его в стратегических провалах.

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото из открытых источников

Заявление Telegram-канали обнародовала жена Гиркина Мирослава Регинская. В нем Гиркин прокомментировал решение Европейского Союза о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. По его мнению, такая поддержка стала возможной потому, что в Европе больше не воспринимают Россию как силу, которую следует остерегаться.

"Чтобы действительно надеяться на какие-то страны Европы, на разногласия в лагере врага, на то, что власть Венгрии и Словакии будет нашими друзьями… для этого нужно быть сильными, смелыми, решительными. Надо, чтобы если не уважали, то хотя бы боялись. А нас давно уже никто не уважает и никто не боится ничуть", – считает Гиркин.

Отдельно Гиркин посетовал, что Россия продолжает поставлять газ в Европу, тогда как европейские государства одновременно поддерживают Украину оружием, боеприпасами и беспилотниками. По его словам, Россия "даже не может задумываться и заикаться о возможности ответа по этим заводам" в Европе, которые помогают Украине.

Он также заявил, что война России против Украины зашла в тупик, а Москва потеряла все возможности достичь поставленных целей. В таком провале Гиркин усматривает вину политического и военного руководства РФ, которое не смогло одержать победу за четыре года войны.

"К сожалению, мы идем к военному поражению. Это факт. Давайте с этим не то чтобы мириться, но давайте хотя бы осознаем этот неприятный факт и будем исходить из того, что угроза реальна", — подытожил Гиркин.

