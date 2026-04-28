У Росії заговорили про воєнну поразку на війні проти України: звинуватили Путіна

Колишній ватажок бойовиків та засуджений у Нідерландах та РФ Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Росія наближається до воєнної поразки у війні проти України. Терорист різко розкритикував російське керівництво на чолі з Путіним, звинувативши його у стратегічних провалах.

Ігор Гіркін (Стрєлков). Фото з відкритих джерел

Заяву в Telegram-каналі оприлюднила дружина Гіркіна Мирослава Регінська. У ній Гіркін прокоментував рішення Європейського Союзу про новий пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 90 мільярдів євро. На його думку, така підтримка стала можливою тому, що в Європі більше не сприймають Росію як силу, яку варто остерігатися.

"Для того, щоб дійсно сподіватися на якісь країни Європи, на розбіжності у таборі ворога, на те, що влада Угорщини та Словаччини буде нашими друзями… для цього треба бути сильними, сміливими, рішучими. Треба, щоб, якщо не поважали, то хоча б боялися. А нас давно вже ніхто не поважає і ніхто не боїться анітрохи", — вважає Гіркін.

Окремо Гіркін поскаржився, що Росія продовжує постачати газ до Європи, тоді як європейські держави водночас підтримують Україну зброєю, боєприпасами та безпілотниками. За його словами, Росія "навіть не може замислюватися і заїкатися про можливість відповіді по цих заводах" в Європі, які допомагають Україні.

Він також заявив, що війна Росії проти України зайшла у глухий кут, а Москва втратила всі можливості досягти поставлених цілей. У такому провалі Гіркін вбачає провину політичного та військового керівництва РФ, яке не змогло здобути перемогу за чотири роки війни.

"На жаль, ми йдемо до воєнної поразки. Це факт. Давайте з цим не те, щоб миритися, але давайте хоча б усвідомлюємо цей неприємний факт і будемо виходити з того, що загроза реальна", — підсумував Гіркін.

