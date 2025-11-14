logo

В России замолчала "Радиостанция Судного дня", которая должна предупреждать о "ядерной опасности"
В России замолчала "Радиостанция Судного дня", которая должна предупреждать о "ядерной опасности"

В России перестала работать загадочная радиостанция УВБ-76, связываемая с возможностью начала ядерной катастрофы.

14 ноября 2025, 16:30
Одна из самых мистических радиостанций мира под названием УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", внезапно прекратила вещание. Это событие сразу привлекло внимание как экспертов, так и приверженцев конспирологических теорий, ведь с момента появления в 1976 году станция окружена многочисленными мифами о связи с ядерной системой сдерживания России.

"Радиостанция Судного дня". Фото иллюстративное

По данным российских мониторинговых каналов, сигнал радиостанции УВБ-76 исчез после атаки украинских беспилотников, попавших по подстанции, которая питала передатчик.

"Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА", — говорится в сообщении.

В преддверии дроны Сил обороны Украины достигли Подмосковья, где, вероятно, расположен один из ключевых узлов сигнала "Радиостанции Судного дня".

Эта станция окутана многочисленными мифами и конспирологическими теориями через монотонный звук, который круглосуточно транслируется на частоте 4625 кГц. Кроме того, через нее происходят редкие зашифрованные передачи, многие связывавшие с системой ядерного ответа "Периметр", известной на Западе как "Dead Hand". По этой теории заговора прекращение вещания "Радиостанции Судного дня" могло означать "смерть командования" и автоматический запуск ядерного возмездия.

Российские чиновники в разные годы подпитывали эти мифы, используя их в пропагандистских целях, однако никакого подтверждения связи станции с ядерными механизмами не существует.

По наиболее вероятной версии, УВБ-76 – это коммуникационный инструмент Западного военного округа РФ. Постоянный шум в эфире служит для удержания частоты, чтобы передать короткое служебное сообщение в любой момент. Станция обычно активизируется перед военными учениями или значительными операциями. Она передавала сообщения в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и перед весенним наступлением РФ в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Радиостанция Судного дня" в конце октября передала два загадочных сигнала. Также станция "ожила" в сентябре и переслала сообщения.



