У Росії замовкла "Радіостанція Судного дня", яка має попереджати про "ядерну небезпеку"

Одна з наймістичніших радіостанцій світу під назвою УВБ-76, відома як "Радіостанція Судного дня", раптово припинила мовлення. Ця подія одразу привернула увагу як експертів, так і прихильників конспірологічних теорій, адже з моменту появи у 1976 році станція оточена численними міфами про її зв’язок із ядерною системою стримування Росії.

"Радіостанція Судного дня". Фото ілюстративне

За даними російських моніторингових каналів, сигнал радіостанції УВБ-76 зник після атаки українських безпілотників, які влучили у підстанцію, що живила передавач.

"Трансляції тимчасово не буде. Проблема у відключенні електроенергії через попадання по підстанції БпЛА", — йдеться в повідомлені.

Напередодні дрони Сил оборони України досягли Підмосков’я, де, ймовірно, розташований один із ключових вузлів сигналу "Радіостанції Судного дня".

Ця станція оповита чисельними міфами та конспірологічними теоріями через її монотонний звук, який цілодобово транслюється на частоті 4625 кГц. Крім того, через неї відбуваються рідкісні зашифровані передачі, які багато хто пов’язував з системою ядерної відповіді "Периметр", відомою на Заході як "Dead Hand". За цією теорією змови припинення мовлення "Радіостанції Судного дня" могло означати "смерть командування" та автоматичний запуск ядерної відплати.

Російські чиновники в різні роки підживлювали ці міфи, використовуючи їх у пропагандистських цілях, однак жодного підтвердження зв’язку станції з ядерними механізмами не існує.

За найбільш вірогідною версією, УВБ-76 — це комунікаційний інструмент Західного військового округу РФ. Постійний шум у ефірі слугує для утримання частоти, щоб у будь-який момент передати коротке службове повідомлення. Станція зазвичай активізується перед військовими навчаннями або значними операціями. Вона передавала повідомлення напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та перед весняним наступом РФ у 2025 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Радіостанція Судного дня" у кінці жовтня передала два загадкові сигнали. Також станція "ожила" у вересні та переслала повідомлення.