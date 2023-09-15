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В России заочно "приговорили" известную украинскую телеведущую

В Москве заочно "посадили" Машу Ефросинину

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую Марию Ефросинину к 7-ми годам колонии по обвинению в распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Медиазона", со ссылкой на пресс-службу суда.

В России заочно "приговорили" известную украинскую телеведущую

Басманный районный суд Москвы. Фото из открытых источников

Российский суд также запретил украинской журналистке администрировать страницы в интернете в течение трех лет.


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Как пишет SotaVision, в суде прокурор сообщил, что при исследовании доказательств "были изучены показания лиц, которые обладают специальными знаниями и с подтвержденной компетенцией". Обвинение запрашивало для Ефросининой семь лет колонии общего режима, но просило учесть, что у нее есть маленький ребенок.

Уголовное дело на телеведущую завели 7 апреля 2022 года, поводом для него стали посты в ее инстаграме (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). 

В марте 2023 года МВД РФ объявило Ефросинину в розыск, в мае Басманный районный суд заочно отправил ее в СИЗО.

Комментируя свой заочный "арест" весной, Ефоросинина написала, что это ее "не может не радовать". 

"Продолжаем в том же духе – говорим правду, не умалчиваем уничтожение украинского народа кровавым режимом плешки из бункера!", – писала тогда в посте телеведущая. 

"Приговор" Мария Ефросинина пока не комментировала.

Стоит отметить, Мария Ефросинина – уроженка Керчи (Крым). Сейчас она сотрудничает с украинским "Новым каналом". В 2022 году Ефросинина вела украинский национальный отбор на конкурс "Евровидение". В 2018 году телеведущая стала почетным послом ООН.

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Источник: https://zona.media/news/2023/09/15/efrosinina
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