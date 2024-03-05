В России заподозрили Путина по сотрудничеству с Западом. О чем речь

Как заявил Полинков, так называемая "специально военная операция" не предполагает никаких четких целей. Кроме того, он подчеркнул, что Владимир Путин просто убивает россиян, потому что имеет такой "заказ" от Запада.

Владимир Путин

"По поводу Запада, конечно, смешно, но в целом ход мысли верен. Безумие бессмысленной мясорубки становится все очевиднее. И то, что одуревший Путин ради собственных комплексов и обид просто обрекает Россию на гарантированный крах и многолетний позор, уже понятно и без глубокой аналитики",

– отметил Казанский.

При этом он подчеркнул, что все же другие сторонники войны в Украине продолжают радоваться тому, как РФ убивает мирных граждан, разрушает их дома. В то же время, говорит журналист, они не замечают ту надвигающуюся пропасть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России начали подозревать, что власти умалчивают реальные потери в войне. В частности, военный из РФ Андрей Морозов опубликовал пост, в котором раскрыл реальные потери окупантов в Авдеевке. По его словам, речь идет о 16 000 убитых россиянах. Информация оказала шокирующий эффект на россиян. После этого Морозова начали беспощадно критиковать пропагандисты, которые заявляли, что при Сталине его бы точно убили. На следующий день россиянин совершил самоубийство, заявив, что вынужден был так поступить, поскольку его заставили удалить сообщение, в котором говорится о реальных потерях россиян.

Кроме того, еще один сторонник террориста Игоря Гиркина Лев Вершинин опубликовал письмо от российских вдов, чьи мужчины погибли под Авдеевкой. Он подтверждает информацию о том, что потери окупантов в этом городе были действительно безумными.





