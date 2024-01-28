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В России застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку в Харькове (ФОТО)

На российском заводе "Купол" ПВО сотрудник совершил самоубийство

28 января 2024, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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На российском заводе "Купол" его сотрудник совершил самоубийство . Как сообщают российские паблики, на предприятии началась проверка Следственного комитета РФ. Об этом сообщает российский информационный ресурс "Новая Великая Россия", сообщает Фокус .

В России застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку в Харькове (ФОТО)

Российский завод "Купол" (фото из открытых источников)

Инженер завода "Купол" концерна "Алмаз-Антей" застрелился, потому что российская ракета попала в жилой дом в городе Харьков, где проживала его родная бабушка. Россиянин оставил предсмертную записку.

Тело инженера, который покончил с собой, нашел его товарищ, который начал беспокоиться отсутствием его на рабочем месте. В нагрудном кармане у самоубийцы было оставлено послание со словами:

"Я, Воробей Антон Игоревич, работал инженером Главного системного конструкторского бюро концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика О.А. Расплетина. Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков к дому, где жила моя бабушка по линии мамы, она умерла.Я не смог с этим жить.То, что сейчас происходит — ужас и кошмар.Больше в нем участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь.Простите меня, пожалуйста, но я — так больше не могу", — писал покойный.

В российских медиа пишут, что на заводе уже начали проверку представители Следственного комитета РФ и они говорят, что произошло убийство. Официально эту ситуацию никто не комментирует.

В России застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку в Харькове (ФОТО) - фото 2
В России застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку в Харькове (ФОТО) - фото 3


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России при странных обстоятельствах скончался полковник МВД . В РФ имел место необычный инцидент — полковник полиции упал и затем скончался на рабочем месте во время "продувки" руководства МВД РФ. Ему стало плохо во время проведения селекторного совещания в Санкт-Петербурге.



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Источник: https://focus.ua/voennye-novosti/623080-raketa-popala-v-dom-babushki-inzhener-zavoda-almaz-antej-v-rf-zastrelilsya-posle-obstrela-harkova
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