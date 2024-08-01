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В России заявили, что хотят получить от Трампа его мирный план по Украине

В Росси заявили, что пока ничего не знают о мирном плане Трампа, но хотят узнать о нем больше

сегодня, 11:44
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Ткачик Олеся

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия не знает, в чем состоит мирный план экс-президента США Дональда Трампа по Украине, но хотела бы его получить.

В России заявили, что хотят получить от Трампа его мирный план по Украине

Валентина Матвиенко

"Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретёров, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные. Но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем", — сказала Матвиенко.

Именно поэтому, заявила Матвиенко, хотелось бы получить этот план, чтобы можно было дать ему оценку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, Матвиенко заявила, что Украина не получит никаких "территориальных уступок" в рамках мирных договоренностей, поскольку якобы Конституция РФ запрещает какое-либо отторжение территории. Кроме того, Матвиенко даже не исключает возможности создания нового федерального округа в составе Донбасса, "Новороссии" и Крыма. Она также заявила, что сейчас для России главная задача состоит в том, чтобы добиться целей так называемой "специальной военной операции", а после этого думать о следующих шагах.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что сейчас многие говорят о том, что Украина должна отказаться от своих территорий ради мира. Но, по его словам, официально Киеву это никто не предлагал. Кроме того, глава государства заявил, что власти самостоятельно не могут отказаться от территорий, этого не позволяет Конституция. По его словам, такое решение может принять разве что народ.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/973500
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