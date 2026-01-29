В России заявили, что против переговоров с Украиной: что хотят сделать с войной

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично высказался против любых переговоров с Украиной, заявив, что война должна быть доведена "до конца". Его заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов вокруг возможного мирного урегулирования и в преддверии новой встречи представителей Москвы и Киева в Абу-Даби.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров прибыл в Кремль в составе российской делегации для участия в переговорах российского диктатора Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В комментарии российским СМИ глава Чечни заявил, что выступает против мирных переговоров Украины и России.

"Это государство не будет существовать. Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после того, что сделано – я против переговоров", – сказал Кадыров.

По его словам, любой диалог на этом этапе неприемлем.

Заявление Кадырова прозвучало за несколько дней до запланированной на 1 февраля встречи представителей России и Украины в Абу-Даби. Ранее там уже прошли трехсторонние консультации с участием США в период с 23 по 24 января. На этих переговорах обсуждался вопрос о территориях, а также функционирование и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

