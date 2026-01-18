Кадиров виклав "консерви" зі своїм сином Адамом після його госпіталізацію через тяжке ДТП

Глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив у своєму телеграм-каналі відео з участю 18-річного сина Адама Кадирова. Це сталося на тлі повідомлень про його тяжку госпіталізацію після дорожньо-транспортної пригоди в Грозному. Публікація мала на меті спростувати чутки, однак лише посилила сумніви щодо реального стану Кадирова-молодшого.

Адам та Рамзан Кадиров. Фото з відкритих джерел

На відео Адам Кадиров, який формально обіймає посаду секретаря Ради безпеки Чечні, присутній на нараді з силовиками щодо підготовки до виборів у республіці. Наприкінці ролика його нагороджують черговою медаллю, цього разу "за заслуги підвищення безпеки" окупованої Запорізької АЕС.

Однак незалежні розслідувачі звернули увагу на важливу деталь. Журналісти "Важных историй" та "ЧТД", проаналізувавши метадані файлу, встановили, що відео було змонтоване 15 січня, за добу до дати аварії сина Кадирова. За їх даними, це стало головною підставою говорити про використання заздалегідь підготовленого контенту, так званих "консервів", для інформаційного прикриття.

Інформацію про ДТП 16 січня першими оприлюднило видання "Кавказ.Реалії". За їхніми даними, Адама Кадирова доправили до республіканської лікарні Грозного у тяжкому стані. Згодом "Важные истории" повідомили, що в ніч проти 17 січня з Грозного до Москви вилетів санітарний борт МНС. За даними Flightradar, ним транспортували постраждалого, а слідом вилетів і приватний літак Рамзана Кадирова, який перебував у Дубаї.

Офіційних коментарів про стан здоров’я Адама Кадирова досі немає. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела стверджує, що він перебуває у важкому стані в Боткінській лікарні Москви у відділенні, куди пацієнтів госпіталізують лише за спеціальними розпорядженнями.

