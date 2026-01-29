У Росії заявили, що проти переговорів з Україною: що хочуть зробити з війною

Голова Чечні Рамзан Кадиров публічно висловився проти будь-яких переговорів з Україною, заявивши, що війна має бути доведена "до кінця". Його заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів навколо можливого мирного врегулювання та напередодні нової зустрічі представників Москви й Києва в Абу-Дабі.

Рамзан Кадиров. Фото з відкритих джерел

Рамзан Кадиров прибув до Кремля у складі російської делегації для участі у переговорах російського диктатора Володимира Путіна з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бен Заїдом Аль Нахайяном. В коментарі російським ЗМІ очільник Чечні заявив, що виступає проти мирних перемовин України та Росії.

"Ця держава не буде існувати. Я вважаю, що війну треба довести до кінця. Переговори після того, що зроблено — я проти переговорів", — сказав Кадиров.

За його словами, будь-який діалог на цьому етапі є неприйнятним.

Заява Кадирова пролунала за кілька днів до запланованої на 1 лютого зустрічі представників Росії та України в Абу-Дабі. Раніше там уже відбулися тристоронні консультації за участі США у період з 23 по 24 січня. На цих перемовинах обговорювалося питання територій, а також функціонування та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кадиров давав прогноз у якому запевняв, що Росія остаточно переможе Україну у війні до кінця 2024 року. До цього він робив подібний прогноз роком раніше, у 2023 році.

Також "Коментарі" писали, що Кадиров виклав "консерви" зі своїм сином Адамом після його госпіталізації через тяжке ДТП.