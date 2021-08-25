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Россия предупредила о последствиях для стран, которые приняли участие в «Крымской платформе»

В РФ пригрозили последствиями отдельным странам за участие в Крымской платформе

сегодня, 08:36
Автор:

Кравцев Сергей

Официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет принимать меры относительно тех стран, которые приняли участие в саммите "Крымской платформы", потому что считает, что данное мероприятие несет в себе угрозы территориальной целостности России. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД РФ.

Россия предупредила о последствиях для стран, которые приняли участие в «Крымской платформе»

Мария Захарова отметила, что Россия поступает последовательно. Москва еще до саммита "Крымской платформы" предупреждала те государства, которые предварительно подтвердили свою готовность присоединиться к данной площадке. Тогда говорилось, что Россия будет рассматривать каждую страну-участницу "Крымской платформы" отдельно и принимать решение относительно дальнейших двусторонних отношений. Тогда также говорилось о возможно включении таких стран в список недружественных государств.

Российский дипломат также высказала оценку произошедшего в Киеве, назвав "Крымскую платформу" всего лишь "спектаклем" и "популизмом", конечная цель которого лишь взбудоражить информационное пространство, подняв тему пребывания Крыма в составе Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя подготовку Украины к саммиту "Крымской платформы" заявил, что в Киеве состоится неонацистский шабаш, который, по мнению российского дипломат, никогда не состоялся бы, не будь на то воли Запада.

Также читайте на "Комментариях" — Сергей Лавров дерзко отреагировал на слова президента Зеленского о жителях ОРДЛО. Совет тем, кто на Донбассе поддерживает Россию, убираться в соседнюю страну он назвал возмутительными.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/24/7126968/
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