Россия предупредила о последствиях для стран, которые приняли участие в «Крымской платформе»

Официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет принимать меры относительно тех стран, которые приняли участие в саммите "Крымской платформы", потому что считает, что данное мероприятие несет в себе угрозы территориальной целостности России. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД РФ.

Мария Захарова отметила, что Россия поступает последовательно. Москва еще до саммита "Крымской платформы" предупреждала те государства, которые предварительно подтвердили свою готовность присоединиться к данной площадке. Тогда говорилось, что Россия будет рассматривать каждую страну-участницу "Крымской платформы" отдельно и принимать решение относительно дальнейших двусторонних отношений. Тогда также говорилось о возможно включении таких стран в список недружественных государств.

Российский дипломат также высказала оценку произошедшего в Киеве, назвав "Крымскую платформу" всего лишь "спектаклем" и "популизмом", конечная цель которого лишь взбудоражить информационное пространство, подняв тему пребывания Крыма в составе Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя подготовку Украины к саммиту "Крымской платформы" заявил, что в Киеве состоится неонацистский шабаш, который, по мнению российского дипломат, никогда не состоялся бы, не будь на то воли Запада.

Также читайте на "Комментариях" — Сергей Лавров дерзко отреагировал на слова президента Зеленского о жителях ОРДЛО. Совет тем, кто на Донбассе поддерживает Россию, убираться в соседнюю страну он назвал возмутительными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!