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Slava Kot
Российский пропагандист Армен Гаспарян заявил, что следующим президентом Украины должен стать бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, других альтернатив в Украине как бы нет.
Российский пропагандист Армен Гаспарян. Фото из открытых источников
Российская разведка распространила информацию, что США якобы ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, одним из вариантов нового лидера Украины разведка РФ назвала Арсена Авакова. Эту информацию подняли российские пропагандисты, которые начали заявлять, что якобы у Украины нет другого выбора, как выбрать Авакова.
Кроме того, российский пропагандист пытался объяснить, почему Аваков должен стать украинским президентом.
На эти слова отреагировал украинский журналист Денис Казанский, указавший, что такие заявления объясняют уровень того, как Россия понимает реалии Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев признался, как Россия использует Telegram против Украины.
Также "Комментарии" писали о заявлении российских пропагандистов "стереть с лица земли" населенные пункты РФ в Курской области, контролируемые украинскими силами.
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