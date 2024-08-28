В России заявили, что знают имя следующего президента Украины

Российский пропагандист Армен Гаспарян заявил, что следующим президентом Украины должен стать бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, других альтернатив в Украине как бы нет.



Российский пропагандист Армен Гаспарян. Фото из открытых источников

Российская разведка распространила информацию, что США якобы ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, одним из вариантов нового лидера Украины разведка РФ назвала Арсена Авакова. Эту информацию подняли российские пропагандисты, которые начали заявлять, что якобы у Украины нет другого выбора, как выбрать Авакова.

"Аваков держался долго. Он провел весь цикл Порошенко, а затем предал Петра Алексеевича и перешел на сторону Володьки. Изменять Авакову не впервые, вы же помните под кем он ходил? Под пани Юлей. Здесь про Авакова вспоминают, это понятно почему, при всем богатстве выбора у вас альтернатив реальных нет", – сказал Гаспарян.

Кроме того, российский пропагандист пытался объяснить, почему Аваков должен стать украинским президентом.

"Петра Алексеевича ставить бесполезно – он мямля. Турчинов – его и тогда, в 14 году, по итогам Майдана не короновали. Саакашвили сидит в Грузии, не подходит. Ульяна Супрун подчитывает Бейонсе на работе в Украине, во гробу она все это видела. Только один остался — непревзойденный Аваков" — считает Гаспарян.

На эти слова отреагировал украинский журналист Денис Казанский, указавший, что такие заявления объясняют уровень того, как Россия понимает реалии Украины.

"Уровень понимания украинских реалий российской пропагандой. Следующим президентом называют Авакова. Тот случай, когда даже ничего не нужно комментировать. Неудивительно, что они так наглухо просрали в Украине", — заявил Казанский.

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