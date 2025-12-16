В России заявили о "готовности" к мирному соглашению для окончания войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва "готова" к мирному соглашению с Украиной для окончания войны. По его словам, стороны находятся "на грани" дипломатического решения, чтоб прекратить войну, но сразу с тем Рябков повторил ультимативные требования Кремля.

Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что Москва готова окончить войну в Украине дипломатическим путем.

"Мы готовы к соглашению", – сказал Рябков и добавил, что надеется, что соглашение будет достигнуто "быстро".

Представитель Путина добавил, что любое мирное соглашение должно учитывать ключевые требования Кремля, которые Киев ранее категорически отвергал. По его словам, речь идет о признании российского контроля над Крымом, аннексированным в 2014 году, а также четырьмя частично оккупированными украинскими регионами: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, которые Россия незаконно включила в свой состав.

"У нас в общей сложности пять, и мы не можем ни в одной форме пойти на компромисс по этому вопросу", – заявил Рябков.

По его словам, еще одно условие касается размещения иностранных войск в Украине после завершения боевых действий. Рябков утверждает, что российская сторона категорически отвергает любое присутствие войск НАТО даже в формате миротворческой миссии или в рамках так называемой "коалиции желающих", о которой говорят европейские лидеры.

