"Історична можливість": Орбан заявив про наближення закінчення війни в Україні

Slava Kot
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна Росії проти України нібито наближається до завершення, а Європа має скористатися "сторичною можливістю" та підтримати мирні ініціативи президента США Дональда Трампа. Водночас угорський прем’єр знову різко розкритикував Європейський Союз за військову й фінансову допомогу Києву.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел
У дописі в соцмережі X Орбан написав, що європейці за чотири роки не змогли зупинити війну, тоді як тепер, за його словами, шанс на її завершення з’явився завдяки зусиллям Трампа.
Орбан вкотре наголосив, що, на його думку, необхідно робити ставку на дипломатію для закінчення війни. Угорський лідер розкритикував плани Євросоюзу щодо конфіскації заморожених російських активів, назвавши такий крок фактичним оголошенням економічної війни Москві, яка, за його словами, неминуче викличе відповідь з боку РФ.
