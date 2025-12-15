"Історична можливість": Орбан заявив про наближення закінчення війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна Росії проти України нібито наближається до завершення, а Європа має скористатися "сторичною можливістю" та підтримати мирні ініціативи президента США Дональда Трампа. Водночас угорський прем’єр знову різко розкритикував Європейський Союз за військову й фінансову допомогу Києву.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

У дописі в соцмережі X Орбан написав, що європейці за чотири роки не змогли зупинити війну, тоді як тепер, за його словами, шанс на її завершення з’явився завдяки зусиллям Трампа.

"Незабаром відбудеться засідання Консультативного органу угорського парламенту з питань ЄС. Ставки ясні: війна чи мир. Ще ніколи ми не були так близькі до завершення російсько-української війни. Європа стоїть перед історичною можливістю, бо війна, яку ми, європейці, не можемо завершити вже чотири роки, може незабаром бути завершена американцями. Нам потрібно лише підтримати їх" — пише Орбан.

Орбан вкотре наголосив, що, на його думку, необхідно робити ставку на дипломатію для закінчення війни. Угорський лідер розкритикував плани Євросоюзу щодо конфіскації заморожених російських активів, назвавши такий крок фактичним оголошенням економічної війни Москві, яка, за його словами, неминуче викличе відповідь з боку РФ.

"Якщо немає рішення на передовій, тоді ми повинні робити те, що робить президент Дональд Трамп — вести переговори. Саме тому Угорщина не підтримує конфіскацію заморожених російських активів, не надсилає Україні ні грошей, ні зброї, а також не бере участі в жодних позиках ЄС, що служать цілям війни", — додав Орбан.

