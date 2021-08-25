В России собираются помочь украинцам, которые находятся в Афганистане

В Министерстве обороны России собираются направить в Афганистан самолеты для эвакуации более полутысячи граждан. Наряду с россиянами, самолетами РФ должны быть эвакуированы и граждане других стран, в том числе и Украины. Об этом пишет РБК-Украины, ссылаясь на ТАСС.

В России заявили о намерениях эвакуировать граждан Украины из Афганистана - фото из открытых источников

Отмечается, что четыре самолета уже расположены на аэродроме Ульяновска. Эвакуация должна быть проведена сегодня:

"25 августа... организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", — заявили в Минобороны России.

Напомним, что из нашей страны в Кабул вылетело два самолета, чтобы забрать сограждан из Афганистана. 18 августа в Кабул прибыл самолет Министерства обороны Украины. Впрочем, процесс эвакуации был осложнен из-за хаоса в стране. Ситуация сложная из-за того, что нужно договориться, чтобы представители "Талибана" позволили создать коридор безопасности и пропустить через блокпосты на подъездах к аэропорту в Кабуле украинцев, которые эвакуируются, а это 150 наших граждан. Ситуация в стране до сих пор неконтролируемая.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские военные намерены уничтожить часть техники до того, как покинут территорию Афганистана. Это нужно, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику с США боевикам "Талибана". Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула. Их основная задача — обеспечить эвакуацию мирных граждан и иностранцев из Афганистана. Члены стран "Большой семерки" (G7) приняли совместный план действий по противодействию "Талибана" и разрешение конфликта в Афганистане. Одно из требований — позволить безопасную эвакуацию граждан из аэропорта столицы Афганистана после 31 августа.





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