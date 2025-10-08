logo

В России заявили о провале: что произошло после встречи Путина и Трампа
НОВОСТИ

В России заявили о провале: что произошло после встречи Путина и Трампа

Представитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что импульс к урегулированию войны в Украине после встречи Путина и Трампа на Аляске иссяк.

8 октября 2025, 12:32
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "инициатива по урегулированию" войны в Украине, появившаяся после встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, исчерпала себя. Таким образом, в МИД РФ фактически признали, что дипломатический прорыв между Москвой и Вашингтоном не произошел.

В России заявили о провале: что произошло после встречи Путина и Трампа

Путин и Трамп. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в комментариях российским СМИ признал провал мирных инициатив, которые могли быть реализованы после встречи Путина и Трампа на Аляске.

"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны к последнему украинцу, в первую очередь, среди европейцев оказался в значительной степени исчерпан", — сказал Рябков.

Российский дипломат заявил, что в этом виновата "деструктивная деятельность европейских государств", якобы мешающих мирному урегулированию войны в Украине.

Саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал первой полноформатной встречей лидеров России и США за последние семь лет. Переговоры прошли в августе на военной базе Эльмендорфа-Ричардсона на Аляске.

После встречи оба лидера заявили о "существенном прогрессе", однако никаких общих документов или соглашений подписано не было. На повестке дня было три основных вопроса: прекращение войны в Украине; возобновление контроля над ядерными вооружениями; разблокирование экономических и сохранных контактов между США и Россией.

После саммита Дональд Трамп повторил, что "ладит с Путиным". Однако через некоторое время заявил, что "очень разочарован" российским диктатором.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Путин сам захочет закончить войну. Какая угроза нависла над Россией.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на заявления Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk.



