Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "ініціатива з врегулювання" війни в Україні, яка з’явилася після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, вичерпала себе. Таким чином в МЗС РФ фактично визнали, що дипломатичний прорив між Москвою та Вашингтоном не відбувся.

Путін та Трамп. Фото з відкритих джерел

Сергій Рябков у коментарях російським ЗМІ визнав провал мирних ініціатив, які могли бути реалізовані після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

"На жаль, доводиться констатувати, що потужний імпульс Анкориджа на користь домовленостей зусиллями супротивників та зусиллями прихильників війни до останнього українця насамперед серед європейців виявився значною мірою вичерпаний", — сказав Рябков.

Російський дипломат заявив, що у цьому винна "деструктивну діяльність європейських держав", які нібито заважають мирному врегулюванню війни в Україні.

Саміт між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом став першою повноформатною зустріччю лідерів Росії та США за останні сім років. Переговори пройшли у серпні на військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці.

Після зустрічі обидва лідери заявили про "суттєвий прогрес", проте жодних спільних документів чи угод підписано не було. На порядку денному були три основні питання: припинення війни в Україні; відновлення контролю над ядерними озброєннями; розблокування економічних і безпекових контактів між США та Росією.

Після саміту Дональд Трамп повторив, що "ладнає з Путіним". Однак через деякий час заявив, що “дуже розчарований" російським диктатором.

