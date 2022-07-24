В России женщина подняла на уши полицию из-за Wi-Fi с названием "Слава Украине"

В столице России женщина поставила на уши полицию, потому что кто-то из соседей назвал свою точку Wi-Fi "Слава Украине". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина вызвала полицию из-за Wi-Fi с названием Слава Украине (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что жительница Москвы поймала слабый сигнал Wi-Fi прямо в своей квартире. Увидев название Wi-Fi пошла прямо в полицию писать заявление на человека, которое такое сделало

Наряд прибыл на место "события" и убедился, что Wi-Fi с названием "Слава Украине" действительно существует. Правда, понять, откуда идет сигнал, так и не сумел. "Расследование" этого важного "дела" продолжается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России пригрозили США захватить один из штатов. Аляска является одним из штатов, входящих в состав США. Следовательно, стране следует помнить, что Россия может вернуть эту территорию себе. Такие угрозы в несколько завуалированном виде прозвучали от председателя Госдумы Вячеслава Володина во время пленарного заседания.

Также "Комментарии" писали о том, что в России появились афиши о вступившем в ряды ВСУ концерте артиста . россияне ждут в Санкт-Петербурге концерт украинского артиста Макса Барских, который якобы должен дать большой концерт 26 августа. Певец и его продюсер Алан Бадоев опубликовали в Instagram фото этих афиш и высказались по поводу интересной ситуации. В свою очередь, продюсер Макса Барских известный украинский кинорежиссер Алан Бадоев вообще посоветовал россиянам слушать их любимца Олега Газманова и не рассказывать басни о том, что к ним приедет Макс Барских и другие известные звезды. Отметим, после того, как музыкант Макс Барских публично осудил Россию за ее вторжение в Украину, он заявил о еще одном своем решении – вступить в ряды ВСУ.

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