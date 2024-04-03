Александр был директором заведения Domino Pizza по улице Федосьино в городе Москва. В прошлом году заведения этой пиццерии выкупил российский рэпер Тимати , согласившийся взять автомат в руки и ехать с подразделениями российских захватчиков стрелять украинцев и Антон Пинский.

Рэпер Тимати (фото из открытых источников)

23-летний Александр был обнаружен мертвым в подсобном помещении пиццерии с синяками в участке головы. Повар заведения спустился в подсобку и увидел тело, представители экстренных служб во время осмотра нашли у россиянина гематомы на голове, информирует российское издание SHOT .

Еще рядом с умершим находился прозрачный пакет с неизвестным веществом. Предварительно сделан вывод, что Александр ушел из жизни от передозировки запрещенным препаратом.

При этом рэпер, поддерживающий Путина и ресторатор вложили в ребрендинг заведений 400 миллионов рублей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рэпер из Одессы получил российское гражданство . Бывший житель Одессы Денис Устименко, которого знают благодаря избранному им сценическому псевдониму Джигану, показался с паспортом РФ. Рэпер, промолчавший о начале войны на родине и одобряющий политику хозяина Кремля, цинично пришел на выборы с только полученным российским паспортом.

Рэпер обнародовал сторез с избирательного участка, где можно увидеть, что со стороны лежит его красный паспорт, а артист поставил галочку у фамилии кандидата Путина, уже два года, как начал кровавое вторжение на Украину. При этом, во вторник бывший одессит показал отметку геолокации, находящейся теперь не среди захватчиков, а в помещении Главного консульства РФ в Дубае.

