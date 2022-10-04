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В российском Белгороде жители начали паниковать из-за странного явления в небе (ФОТО)

Жители русского Белгорода не понимают, где взялся "световой столб" в небе

сегодня, 21:58
Автор:

Лиля Воробьева
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4 октября, в небе над русским Белгородом произошло странное свечение. Местные жители не на шутку испугались. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В российском Белгороде жители начали паниковать из-за странного явления в небе (ФОТО)

В небе над русским Белгородом появился световой столб (фото из открытых источников)

Одной из версий является то, что это может быть свет от зенитных прожекторов. Другая гипотеза – световой столб, появившийся в небе над городом – это такой оптический эффект, который является одной из разновидностей гало.

"Пишут, что над Белгородом в небе, скорее всего, включены зенитные прожекторы", – пишет канал "Два майора".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ЦРУ предупредили об опасности от Путина . Путина очень беспокоит ситуация на фронтах Украины и ситуация в собственной стране. Именно поэтому он может быть "достаточно опасным и безрассудным", если его загнать в угол. Такое заявление сделал директор ЦРУ Билл Бернс во время интервью CBS. Кроме этого, Бернс напомнил о позиции Китая, который еще в феврале, несмотря на обещание "безграничной дружбы" с Россией, отказался оказать военную поддержку, которую просил Путин. По словам директора ЦРУ, у президента России остается все меньше и меньше вариантов, что делает его потенциально опасным.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Минобороны РФ признали свои серьезные поражения . Украинские защитники выбили российских кафиров почти со всей территории Харьковской области и сильно оттеснили на севере Херсонской области. О своем провале и большом отступлении говорится в строительстве оборонного ведомства России. С карты боевых действий в Украине, которую опубликовало оборонное ведомство РФ, можно заключить, что оккупационные войска отступили почти со всей Харьковской области. Кроме этого, российским оккупантам пришлось признать, что в северной части Херсонской области, они также отступают. Крах россиян на юге Украины также зафиксирован и отмечен на картах их Министерства обороны.



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Источник: https://t.me/dva_majors/2962
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