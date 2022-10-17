В российском Ейске бомбардировщик упал во дворе жилой многоэтажки

В Краснодарском крае российский Су-34 потерпел крушение во время тренировочного полета, самолет упал во дворе одного из жилых домов. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщают росСМИ со ссылкой на кадры очевидцев и данные экстренных служб.

Горящие обломки самолета в Ейске. Фото: соцсети





По данным МЧС РФ, в результате падения самолета двое людей погибли, 15 получили ранения. Позже о третьем погибшем сообщил вице-губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В краевом оперативном штабе отчитались о 19 раненых, из которых четверо — в тяжелом состоянии.





После крушения начался пожар — загорелось топливо бомбардировщика. Также очевидцы сообщают о звуках взрывов В Минобороны РФ уже заявили, что причиной инцидента стало возгорание одного из двигателей при взлете. Летчик перед падением успел катапультироваться.





Девятиэтажка по адресу улица Коммунистическая 20/1, рядом с которой потерпел крушение самолет, была повреждена. Пожар охватил первые девять этажей жилого дома, около 100 человек пришлось эвакуировать. Местные СМИ сообщают, что жильцы были вынуждены прыгать из окон горящих квартир, однако официального подтверждения этой информации нет. Площадь пожара в жилом доме, согласно данным





К моменту публикации материала пожар был потушен.





Издание "Комментарии" ранее сообщало, что Россия начала переброску в Беларусь военных самолетов и вертолетов, которые относятся к региональной группировке войск. Всего около 9 тысяч военнослужащих из РФ приедут в Беларусь для совместного развертывания войск двух стран. Первые эшелоны с российскими военными начали прибывать в страну 16 октября, в общей сложности передислокация должна занять несколько дней.





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