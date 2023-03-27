В российском городе родители не разрешили мобилизовать своего сына и избили участкового

В российском Ставропольском крае родители буквально отбили своего сына, когда за ним пришли из военкомата. Пока мать и отец боролись с участковым, их сын взял и убежал из дома. Об этом пишет канал Baza.

Мобилизация в России (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 24-летнего Дмитрия звали на войну еще в сентябре 2022 года. Но с тех пор он скрывался у родителей в станице Урухской.

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Но когда представители военкомата нашли его и там, родители попытались воспрепятствовать действиям военных.

"На пороге дома развернулся свой театр боевых действий. Мать Дмитрия схватила участкового и начала бить его ладонью, а сам правоохранитель тем временем скручивал ее мужа и надевал на него наручники. Лишь потом они обнаружили, что призывник умело воспользовался ситуацией, и под шумок пропал в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Поэтому военкомат теперь снова должен искать призывника. А у его родителей возникли проблемы. Участковый диагностировал травму шеи, поэтому для семьи это сражение за сына может закончиться в суде.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России полиция и охранники до смерти избили военного в Украине оккупанта. В ночном развлекательном заведении России почти до смерти избили только вернувшегося с войны захватчика. Сотрудники полиции за военного не вступились, сами тоже стали участниками насильственных действий. Доброволец ушел из жизни через две недели. Жертва насилия – гачинский предприниматель Алексей Лымарь. До войны житель РФ занимался автоперевозками. Осенью прошлого года он забросил собственное дело, отправился в ЛНР и воевал в пехоте. В январе захватчик начал болеть и вернулся назад. Еще 22 февраля Лымарь вместе с родными праздновал день рождения матери. Вечером, возвращаясь от знакомых, он с женой отправился в ночной клуб.