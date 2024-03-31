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В российском Интерполе выдвинули еще одну фантастическую версию теракта в "Крокусе"

Российская пропаганда до сих пор ищет "след" западных спецслужб в теракте в "Крокус Сити Холл"

сегодня, 23:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Директор российского бюро Интерпола Владимир Овчинский сообщил, что представители западных спецслужб якобы могли курировать бойню в "Крокус Сити Холл" .

В российском Интерполе выдвинули еще одну фантастическую версию теракта в "Крокусе"

Теракт в Крокусе (фото из открытых источников)

Во время пропагандистского шоу Владимир Овчинский обнародовал безумное предположение, что действиями террористов могли "управлять" с помощью имплантированных чипов в их мозг.

"Им отключили сознание. Там, вероятнее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое... И возможно еще, это тоже покажет экспертиза, возможно, чипы вставлены!" – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о главных выводах из теракта в Крокусе . Неделю назад в ТЦ "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт, жертвами которого стали сотни человек. Вскоре были схвачены подозреваемые — граждане Таджикистана, которых сразу начали пытать, причем на камеры, хотя "омбудсмен" Татьяна Москалькова цинично назвала это "цивилизованным" задержанием. Несмотря на явный след в том, что произошло ИГИЛ, путинский режим не оставляет попыток приплести к бойне в "Крокусе" Украины. Параллельно с этим в Москве началась настоящая травля таджиков.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что чем дальше, тем более очевидными становятся ряд фактов. Во-первых, объясняет она, российские власти (сознательно или нет – пока неясно) не отреагировали на риск теракта, о котором в первую неделю марта предупреждал Запад, в частности, американская разведка. Путин даже заявлял, что это попытка внести смятение накануне т.н. президентских выборов

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак заявил, что провал ФСБ увидел весь мир. Как и нежелание признавать этот провал.



 



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