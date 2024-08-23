В российской колонии бойня с захватом заложников: что к этому привело

В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к "Исламскому государству". ФСИН подтвердила бунт в колонии. В ведомстве уточнили, что захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Согласно информации Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников колонии. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов, сейчас он находится в реанимации.

Волгоградская колония

Прокремлевские Телеграмм-каналы уточняют, что взбунтовавшиеся заключенные являются "исламскими радикалами", они требуют вертолет с пилотом, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну — тогда они обещают отпустить заложников.

Также сообщается, что "террористы" требуют посадки вертолета прямо на территорию колонии, а два миллиона долларов должны быть уже на борту. Угрожают, что в случае преследования вертолета убьют заложников.

"В России очередной захват заложников в колонии. На этот раз в Волгограде. Как сообщается – террористами ИГИЛ. Это — прямое следствие действий Кремля. Если везде искать "украинский след", а не разбираться с проблемой – она станет хронической. Если заигрывать с талибаном, который враждует с ИГИЛ, и при этом затачивать спецслужбы не на борьбу с террором, а на преследование несогласных, не стоит жаловаться на последствия", — отмечает политолог Алексей Копытько.

По его словам, все это происходит на фоне взаимоисключающих действий в отношении мигрантов, которых приглашают, но ущемляют в правах. А также, добавляет эксперт, противоречивых шагов в отношении ислама — когда можно безнаказанно штурмовать толпой аэропорт в Махачкале или отдать заключенного для расправы в Чечню по религиозному признаку.

"Не стоит удивляться, что население пока подчиняется, но уже не горит желанием защищать такой режим", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России растет всеобщее недовольство Путиным.



