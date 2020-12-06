В Ростове горит павильон с пиротехникой: кадры и видео пожара

Сегодняшнее утро в российском городе Ростов-на Дону началась со взрывов пиротехники на рынке "Классик". Пламя быстро начало распространяться и охватило 4 тысячи квадратных метров.

Пожар в Ростове / фото: МЧС России

Источники сообщают, что по округе разносятся клубы черного дыма и запах гари. На кадрах, опубликованных с места происшествия видно, как начинают взрываться фейерверки и петарды, а павильон охватывает сильный огонь.

К тушению были привлечены сотни пожарных и десятки единиц техники. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности (из пяти). Дабы он не распространился на жилые дома, тушение огня было разбито на 4 боевых участка. Территорию рынка "Классик" оцепили, там находятся только сотрудники полиции, пожарных служб и журналисты.

По последним данным, пожар практически локализован, информации о пострадавших пока нет. Причины происшествия устанавливаются. МЧС пока отказывается от любых комментариев по этому поводу.

Известно, что рынок "Классик" – один из самых популярных рынков Ростова. Здесь торгуют непродовольственными товарами.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на территории бывшего электромеханического завода. Стихии был присвоен третий уровень опасности. О жертвах и пострадавших во время пожара не сообщалось.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом месяце в столице России произошел масштабный пожар на заводе с газовыми баллонами. На видео, опубликованных в сети, слышно взрывы, из-за которых пожарные не могли приступить к тушению. По данным источника, на заводе хранились резервуары с газом объемом порядка 500 литров.

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