Россия В РПЦ назвали "правильный" метод воспитания детей, чтобы они "не вырастали идиотами"
НОВОСТИ

В РПЦ назвали "правильный" метод воспитания детей, чтобы они "не вырастали идиотами"

Протоиерей РПЦ Сергей Баранов призвал родителей применять физические наказания к детям, свойственным русской культуре.

1 октября 2025, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В Русской православной церкви протоиерей Сергей Баранов призвал родителей применять физические наказания, потому что иначе "дети вырастут идиотами". Священник подверг резкой критике современные советы психологов и назвал "слепую любовь" родителей причиной ряда проблем в воспитании.

В РПЦ назвали "правильный" метод воспитания детей, чтобы они "не вырастали идиотами"

Российский священник Сергей Баранов. Фото из открытых источников

Российский священник Сергей Баранов высказался против современных методов воспитания, которые, по мнению представителя РПЦ, приводят к тому, что "мать беспомощна" и не знает, "как успокоить ребенка".

"Я иногда смотрю на слепую любовь некоторых матерей. Вот сейчас психологи их заражают каким-то странным понятием любви. Ребенку все можно. Пусть он капризничает, забавляется — его вырастят, извините за грубое слово, идиотом", — сказал российский священник.

Баранов заявил, что предыдущие поколения "зная обязанности", умели воспитывать дисциплину и не дрожали перед детскими капризами.

"Наши бабушки и прабабушки знали, как успокоить. Как бы они успокоили? Так бы усыпали. Так и росли хорошие дети. Понимали нравственность, понимали, что можно, что нельзя", — подчеркнул протоиерей.

По его словам, в российской культуре раньше помнили о своих обязанностях, а сейчас только "вспоминают о правах".

"Культура нашего народа — знать не права, а обязанности. А сейчас нас перевернули. И все говорят о правах. Но никто не помнит своих обязанностей. Это не любовь. Это, знаете, идет в пропасть ребеночек", — считает российский священник.

Сергей Баранов заявил, что "любящий отец и мать" иногда "возьмут за шиворот и потрясут" ребенка.

Следует отметить, что такой подход резко контрастирует с позициями международных организаций. Всемирная организация здравоохранения, Комитет ООН по правам ребенка и ряд правозащитных групп призывают запретить телесные наказания и продвигать ненасильственные методы воспитания. Исследования связывают физические наказания с повышенным риском тревожности, агрессии, проблем обучения и долгосрочными психологическими травмами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый курьезный случай, когда российский священник предлагает насильственные методы воспитания детей. В августе священник РПЦ Ткачев оправдал избиение детей в полных семьях как часть воспитания.

Также "Комментарии" писали, что в РПЦ заявили, что во всех бедах мира виноваты образованные люди.



