В РПЦ назвали "правильный" метод воспитания детей, чтобы они "не вырастали идиотами"

В Русской православной церкви протоиерей Сергей Баранов призвал родителей применять физические наказания, потому что иначе "дети вырастут идиотами". Священник подверг резкой критике современные советы психологов и назвал "слепую любовь" родителей причиной ряда проблем в воспитании.

Российский священник Сергей Баранов. Фото из открытых источников

Российский священник Сергей Баранов высказался против современных методов воспитания, которые, по мнению представителя РПЦ, приводят к тому, что "мать беспомощна" и не знает, "как успокоить ребенка".

"Я иногда смотрю на слепую любовь некоторых матерей. Вот сейчас психологи их заражают каким-то странным понятием любви. Ребенку все можно. Пусть он капризничает, забавляется — его вырастят, извините за грубое слово, идиотом", — сказал российский священник.

Баранов заявил, что предыдущие поколения "зная обязанности", умели воспитывать дисциплину и не дрожали перед детскими капризами.

"Наши бабушки и прабабушки знали, как успокоить. Как бы они успокоили? Так бы усыпали. Так и росли хорошие дети. Понимали нравственность, понимали, что можно, что нельзя", — подчеркнул протоиерей.

По его словам, в российской культуре раньше помнили о своих обязанностях, а сейчас только "вспоминают о правах".

"Культура нашего народа — знать не права, а обязанности. А сейчас нас перевернули. И все говорят о правах. Но никто не помнит своих обязанностей. Это не любовь. Это, знаете, идет в пропасть ребеночек", — считает российский священник.

Сергей Баранов заявил, что "любящий отец и мать" иногда "возьмут за шиворот и потрясут" ребенка.

Следует отметить, что такой подход резко контрастирует с позициями международных организаций. Всемирная организация здравоохранения, Комитет ООН по правам ребенка и ряд правозащитных групп призывают запретить телесные наказания и продвигать ненасильственные методы воспитания. Исследования связывают физические наказания с повышенным риском тревожности, агрессии, проблем обучения и долгосрочными психологическими травмами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый курьезный случай, когда российский священник предлагает насильственные методы воспитания детей. В августе священник РПЦ Ткачев оправдал избиение детей в полных семьях как часть воспитания.

Также "Комментарии" писали, что в РПЦ заявили, что во всех бедах мира виноваты образованные люди.