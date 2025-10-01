В РПЦ назвали "правильный" метод воспитания детей, чтобы они "не вырастали идиотами"

Рубрики
В Русской православной церкви протоиерей Сергей Баранов призвал родителей применять физические наказания, потому что иначе "дети вырастут идиотами". Священник подверг резкой критике современные советы психологов и назвал "слепую любовь" родителей причиной ряда проблем в воспитании.
Российский священник Сергей Баранов. Фото из открытых источников
Российский священник Сергей Баранов высказался против современных методов воспитания, которые, по мнению представителя РПЦ, приводят к тому, что "мать беспомощна" и не знает, "как успокоить ребенка".
Баранов заявил, что предыдущие поколения "зная обязанности", умели воспитывать дисциплину и не дрожали перед детскими капризами.
По его словам, в российской культуре раньше помнили о своих обязанностях, а сейчас только "вспоминают о правах".
Сергей Баранов заявил, что "любящий отец и мать" иногда "возьмут за шиворот и потрясут" ребенка.
Следует отметить, что такой подход резко контрастирует с позициями международных организаций. Всемирная организация здравоохранения, Комитет ООН по правам ребенка и ряд правозащитных групп призывают запретить телесные наказания и продвигать ненасильственные методы воспитания. Исследования связывают физические наказания с повышенным риском тревожности, агрессии, проблем обучения и долгосрочными психологическими травмами.
