В РПЦ назвали "правильний" метод виховання дітей, аби вони "не виростали ідіотами"

У Російській православній церкві протоієрей Сергій Баранов закликав батьків застосовувати фізичні покарання, бо інакше "діти виростуть ідіотами". Священник різко розкритикував сучасні поради психологів і назвав "сліпу любов" батьків причиною низки проблем у вихованні.

Російський священник Сергій Баранов. Фото з відкритих джерел

Російський священник Сергій Баранов висловився проти сучасних методів виховання, які на думку представника РПЦ, призводять до того, що "матір безпорадна" і не знає, "як заспокоїти дитину".

"Я іноді дивлюся на сліпу любов деяких матерів. Ось зараз психологи їх заражають якимось дивним поняттям любові. Дитині все можна. Нехай вона вередує, бавиться — її виростять, вибачте за грубе слово, ідіотом", — сказав російський священник.

Баранов заявив, що попередні покоління "знаючи обов’язки", вміли виховувати дисципліну й не тремтіли перед дитячими капризами.

"Наші бабусі та прабабусі знали, як заспокоїти. Як би вони заспокоїли? Так би всипали. Так і виростали добрі діти. Розуміли моральність, розуміли, що можна, що не можна", — наголосив протоієрей.

За його словами, у російській культури раніше пам’ятали про свої обов’язки, а зараз лише "згадують про права".

"Культура нашого народу — знати не права, а обов'язки. А зараз нас перевернули. І всі говорять про права. Але ніхто не пам'ятає своїх обов'язків. Це не любов. Це, знаєте, йде до прірви дитятко", — вважає російський священник.

Сергій Баранов заявив, що "люблячий батько і мати" іноді "візьмуть за комір і потрусять" дитину.

Зауважимо, що такий підхід різко контрастує з позиціями міжнародних організацій. Всесвітня організація охорони здоров’я, Комітет ООН з прав дитини та низка правозахисних груп закликають заборонити тілесні покарання й просувати ненасильницькі методи виховання. Дослідження пов’язують фізичні покарання з підвищеним ризиком тривожності, агресії, проблем у навчанні та довгостроковими психологічними травмами.

