В РПЦ назвали "правильний" метод виховання дітей, аби вони "не виростали ідіотами"

Slava Kot
У Російській православній церкві протоієрей Сергій Баранов закликав батьків застосовувати фізичні покарання, бо інакше "діти виростуть ідіотами". Священник різко розкритикував сучасні поради психологів і назвав "сліпу любов" батьків причиною низки проблем у вихованні.
Російський священник Сергій Баранов. Фото з відкритих джерел
Російський священник Сергій Баранов висловився проти сучасних методів виховання, які на думку представника РПЦ, призводять до того, що "матір безпорадна" і не знає, "як заспокоїти дитину".
Баранов заявив, що попередні покоління "знаючи обов’язки", вміли виховувати дисципліну й не тремтіли перед дитячими капризами.
За його словами, у російській культури раніше пам’ятали про свої обов’язки, а зараз лише "згадують про права".
Сергій Баранов заявив, що "люблячий батько і мати" іноді "візьмуть за комір і потрусять" дитину.
Зауважимо, що такий підхід різко контрастує з позиціями міжнародних організацій. Всесвітня організація охорони здоров’я, Комітет ООН з прав дитини та низка правозахисних груп закликають заборонити тілесні покарання й просувати ненасильницькі методи виховання. Дослідження пов’язують фізичні покарання з підвищеним ризиком тривожності, агресії, проблем у навчанні та довгостроковими психологічними травмами.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перший курйозний випадок, коли російський священник пропонує насильницькі методи виховання дітей. У серпні священник РПЦ Ткачов виправдав побиття дітей у повних сім’ях, як частину виховання.
Також "Коментарі" писали, що в РПЦ заявили, що у всіх бідах світу винні освічені люди.