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В сети появилось эпическое видео того, как россияне бегут из Белгородской области

В сети показали эпическое видео бегства россиян из Грайворона в Белгородской области. Как отметил журналист Роман Цымбалюк, россияне бегут так, как украинцы в первые дни войны

сегодня, 15:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россияне, проживающие в Белгородской и Курской областях, начали спасаться бегством на фоне предупреждений добровольцев Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" о нанесении ударов по военным объектам.

В сети появилось эпическое видео того, как россияне бегут из Белгородской области

Россияне убегают

В среду 13 марта российские повстанцы призвали жителей двух областей уехать из них. Также они просили местные власти, чтобы сохранить жизнь гражданских, организовать их эвакуацию.

Однако, как отметили российские повстанцы 14 марта, городские администрации проигнорировали их предупреждение и не организовали эвакуацию. Поэтому бойцы обратились к россиянам и призвали их срочно покинуть Курскую и Белгородскую области. Также повстанцы призвали местные власти прекратить препятствовать эвакуации граждан из зоны боевых действий.

После очередного предупреждения россияне стали самостоятельно спасаться бегством. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно как россияне бегут с сумками.

Это видео в Facebook прокомментировал журналист Роман Цымбалюк.

"Россияне бегут, как мы в первые дни войны: дети – сумки – страх – неопределенность! Куда вы? Потерпите еще немного, мы вас освободим!",
– отметил журналист.


Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 марта представители легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" зашли на территорию Курской и Белгородской областей и начали бои с армией страны-агрессора.

Российские повстанцы сообщили, что 14 марта планируют ударами по воздуху уничтожить военные объекты на территории двух областей и призвали жителей к срочной эвакуации.




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Источник: https://www.facebook.com/watch?v=1625107888317321
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