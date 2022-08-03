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В СНБО рассказали, зачем Кремль манипулирует темой переговоров

РФ готова на переговоры: в СНБО объяснили, что не так в "миролюбивой" риторике Кремля

сегодня, 15:43
Автор:

Кравцев Сергей
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Последний месяц абсолютно все спикеры Кремля грозятся нехорошими для Украины последствиями в случае продолжения войны и зовут Киев на переговоры. Из Москвы даже звучат заявления о попытке достичь консенсуса по ряду вопросов, но все это не более, чем манипуляция. Как передает портал "Комментарии", так считают в Центре противодействия дезинформации.

В СНБО рассказали, зачем Кремль манипулирует темой переговоров

Переговоры. Фото: из открытых источников

В СНБО отмечают, помимо спикеров Кремля Россия пытается приобщать к пропаганде лоббистов на Западе. Те рассказывают, что пора прекращать воевать и нужно договариваться. Так, ссылаясь на речь супруги президента Ирландии, кремлевские СМИ сообщают, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Киев и Москва не придут к согласию. А через давнего друга Путина экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Москва пытается достучаться к западным элитам сообщением, что Москва готова идти на переговоры.

По информации СНБО, такое рвение спикеров Кремля сесть за стол переговоров преследует всего одну цель – создать у Запада и других стран иллюзию о том, что российское руководство миролюбиво и не намерена усугублять конфликт. 

В ЦПИ подчеркивают, с одной стороны, страна-агрессор рассказывает, что она готова к мирным переговорам, рассказывает о результативности "зернового соглашения", а, с другой стороны, продолжает активно обстреливать мирные города Украины, убивая украинских граждан и разрушая инфраструктуру.

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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2257
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